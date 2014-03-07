Следственный комитет возбудил по факту смерти малолетнего уголовное дело.

В Татарстане мать убила ребенка и покончила с собой. Об этом журналистам сообщили представители Следственного комитета по региону. По данным надзорного ведомства, по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Его тело обнаружено вечером 4 марта в Зеленодольском муниципальном районе республики в поселке Васильево.

4 марта 2021 года обнаружено тело шестилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время следователи решают вопрос о проведении необходимых экспертиз.

Силовики с дубинками и щитами устроили игру в уличные беспорядки со школьниками.

Фото: Следственный комитет России