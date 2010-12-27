Скотланд-Ярд предоставил очередные доказательства причастности России к отравлению Скрипалей. К тому же, они опубликовали имена и фото предполагаемых злоумышленников.

Правоохранительные органы Великобритании предоставили очередные доказательства того, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

Спецслужбы опубликовали фотографии и имена предполагаемых преступников, к тому же они связывают дело Скрипалей с похожим инцидентов, когда в начале июля отравили еще двух британцев. Редакция издания "ПолитЭксперт" попросила разъяснить ситуацию политолога и независимого журналиста Александра Асафова.

Так называемое расследование по предполагаемому отравлению Скрипалей содержит элементы художественного фильма или спектакля и развивается по законам жанра. Мы видели, как перед "вторым действием" были выполнены промежуточные акты подготовки. Александр Асафов, политолог

Например, в докладе ОЗХО было множество расхождений. Сначала в докладе было написано, что установить происхождение вещества невозможно из-за низкой концентрации и дождя, потом тут же заявили, что это был "Новичок" высокой концентрации. Эксперт предполагает, что власти страны таким образом хотели раздуть максимальный скандал из дела Скрипалей, заявляя о возможном распространении вещества в аэропорту Хитроу.

И вот мы видим обвиняемых с такими именами исключительно русских, как у плохих героев в голливудских фильмах. Имена типично русские, и фотографии подходят под стереотипных "русских злодеев". Но кроме этих имен нет никаких доказательств, и, думаю, что их и не будет. Александр Асафов, политолог

Независимый журналист сказал редакции издании "ПолитЭксперт", что это очередная серия сериала для ухудшения имиджа России.

Ранее: Сергей и Юлия Скрипаль могут быть мертвы.

Фото: страница Yulia Skripal в Facebook