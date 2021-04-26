В Великобритании призвали уважать роль России

Однако в Англии считают, что действия России носят "угрожающий" характер

Глава британской внешней разведки Ричард Мур выступил с призванием к сохранению диалога с Россией, а также заявил о ее важности на мировой арене. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.

По словам Мура, Великобритания намерена поддерживать контакты с РФ. Также он заявил, что жители страны относятся к России с большой симпатией и уважением.

В конечном итоге, сейчас у нас не те отношения с Россией, которые бы мы хотели иметь, это действительно не наш выбор. Нам бы хотелось, чтобы дела обстояли иначе, чем они есть. Ричард Мур, глава британской внешней разведки

Однако, по мнению Мура, в настоящее время действия России носят "угрожающий" характер, которым следует оказывать активное сопротивление.

Ранее в Лондоне протестующие против COVID-ограничений напали на полицейских.

Видео: YouTube / Times Radio