В Великобритании назвали Россию "ослабевающей державой"

РФ обвиняют в безрассудном поведении.

Глава британской внешней разведки Ричард Мур сообщил, что считает РФ "объективно ослабевающей", однако это не мешает ей приносить мировому сообществу массу проблем. Об этом он заявил в интервью изданию Sunday Times.

По его словам, правительство Великобритании было очень взволнованно обилием военных на российской-украинской границе, а также вероятным вторжением. Мур считает, что в настоящее время отношения Киева и Москвы можно сопоставить с нынешними отношениями с Чехией.

Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину. Ричард Мур, глава британской внешней разведки

Напомним, Чехия обвинила Россию виновником взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из республики были выдворены 18 российских сотрудников дипмиссии. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 дипломатов Чехии.

Ранее Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых отравителей Скрипалей.

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