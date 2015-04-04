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В Великобритании назвали Россию "ослабевающей державой"
Сегодня, 8:00
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phil_k

В Великобритании назвали Россию "ослабевающей державой"

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РФ обвиняют в безрассудном поведении.

Глава британской внешней разведки Ричард Мур сообщил, что считает РФ "объективно ослабевающей", однако это не мешает ей приносить мировому сообществу массу проблем. Об этом он заявил в интервью изданию Sunday Times.

По его словам, правительство Великобритании было очень взволнованно обилием военных на российской-украинской границе,  а также вероятным вторжением. Мур считает, что в настоящее время отношения Киева и Москвы можно сопоставить с нынешними отношениями с Чехией.

Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину.

Ричард Мур, глава британской внешней разведки

Напомним, Чехия обвинила Россию виновником взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из республики были выдворены 18 российских сотрудников дипмиссии. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. 

Ранее Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых отравителей Скрипалей.

Фото: pixabay.com
 

Теги: британская разведка, великобритания, ричард мур
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Артемьев Михаил Юрьевич
Сегодня 8:28

Не объективно, а субъективно. Всё дело в Путине и его шайке.

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