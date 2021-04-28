В Индию вылетел первый самолет МЧС с гуманитарной помощью

Помощь в Индию отправляют в связи с ухудшением в стране ситуации с коронавирусом.

Первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране вылетел из аэропорта Жуковский.

В соответствии с указанием президента Российской Федерации МЧС России доставит гуманитарную помощь населению Индии. Помощь дружественной стране направляется для борьбы с пандемией и принятия необходимых мер по минимизации распространения коронавирусной инфекции. Сообщение пресс-службы ГУ МЧС России

В Индию отправился самолет Ил-76. Из Москвы он доставит в Нью-Дели лекарства, медицинские изделия и оборудование. Следом вылетит ещё один самолет. Всего Россия поставить партнерам 22 тонны гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что Россия готовится оказать Индии экстренную гуманитарную помощь. Об отправке грузов премьер-министру Индии Нарендру Моди сообщил Владимир Путин во время телефонных переговоров.