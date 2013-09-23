Россия готовится оказать Индии экстренную гуманитарную помощь

Президент России обсудил с премьер-министром Индии решение предоставить экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса в стране.

Президент России Владимир Путин по телефону созвонился с премьер-министром Индии Нарендру Моди. По данным пресс-службы Кремля, российских президент проинформировал коллегу о предоставлении экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса в Индии.

Путин выразил слова поддержки в непростой для Индии период. Главы государств также осудили регистрацию российской вакцины "Спутник V". Через Российский фонд прямых инвестиций удалось договориться о производстве в стране 850 миллионов доз препарата. Выпуск начнется уже в мае.

Сегодня, 28 апреля, бортами МЧС в Индию отправят 22 тонны гумпомощи. В том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

Также Путин и Моди обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях.

Индия находится на втором месте по числу заболевших коронавирусом. Сейчас там зарегистрировано более 17,9 миллионов случаев.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на коронавирус в аэропорту

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