Это связано с рекомендацией Роспотребнадзора.

Из-за пандемии в Москве выросло число кремаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя оператора московских кладбищ ГБУ "Ритуал" Артема Екимова.

По его словам, на рынке ритуальных услуг изменился спрос. Если раньше на кремацию приходилось на 53–54%, а на захоронения — 46–47%, то сейчас граждане заказывают кремацию в 70–72%, а захоронения — в 28–30%.

Екимов отмечает, что это связано с рекомендацией Роспотребнадзора кремировать умерших от коронавируса. Однако, подчёркивает он, мера не была обязательной.

Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла. Артём Екимов, руководитель оператора московских кладбищ ГБУ "Ритуал".

При этом работа крематориев во время увеличения спроса интенсивно поддерживалась.

Ранее мы писали, что в 2021 году расходы Петербурга на содержание кладбищ вырастут в 12 раз.

Фото: pixabay.com