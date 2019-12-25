В 2021 году расходы Петербурга на содержание кладбищ вырастут в 12 раз

Только на похороны граждан без родственников уйдет более 108 миллионов рублей.

В 2021 году планируется потратить в 12 раз больше средств из городского бюджета на содержание и благоустройство кладбищ в Петербурге. Информация опубликована на сайте комитета финансов.

Расходы увеличатся в 12 раз по сравнению с текущим годом. Большая часть средств будет тратиться на погребение.

Ранее на погребение граждан, не имеющих родственников, планировали потратить 31,4 миллиона рублей, сейчас эта сумма увеличилась до 108,8 миллиона рублей.

Ранее бывший глава комитета по туризму Панкевич возглавил Пискарёвское кладбище.

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