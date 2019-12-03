Бывший глава комитета по туризму Панкевич возглавил Пискарёвское кладбище

Предыдущий глава, Олег Баев, сам ушел с должности.

Экс-председатель петербургского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич возглавил ГКУ "Пискаревское мемориальное кладбище". Об этом сообщила "Фонтанка" 2 сентября.

Отмечается, что предыдущий глава мемориала, Олег Баев, сам решил уйти с должности после 15 лет работы. Глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков рассказал, что Баеву предложат возглавить одну из структур, находящуюся в ведении комитета. Самого Баева чиновник охарактеризовал как профессионала.

Евгений Панкевич до лета 2018 года служил замглавой администрации Московского района Петербурга, а затем перешел на должность председателя комитета по развитию туризма.

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Фото: pmemorial.ru