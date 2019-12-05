Власти объяснили, для чего вырубают лес на участке у Пулковского парка в Петербурге

Ситуацию Piter.tv прояснили в двух городских инстанциях.

В середине августа в редакцию Piter.tv обратилась группа горожан, обеспокоенная вырубкой леса в Московском районе. Оказалось, что под вырубку пошли деревья на участке, находящимся рядом с Пулковским парком. Вместо деревьев здесь планируют возвести спортивный комплекс, рядом – ЗАГС и этно-ремесленный комплекс.

Неравнодушные горожане рассказали Piter.tv, что недовольны тем, что их мнение по реконструкции парка никто не спросил. Жители создали петицию против вырубки деревьев и собрали около 1000 подписей оффлайн.

Piter.tv отправил запросы в несколько инстанций и получил ответы от комитета по благоустройству Петербурга и администрации Московского района города. Так Piter.tv узнал, что без некоторого количества зеленой зоны район не останется – это обязательство подрядчиков строительства.

Заместитель главы администрации Московского района Екатерина Кутыева рассказала, что участки, о которых идет речь, не только не являются территорией Пулковского парка, но и не относятся к территориям зеленых насаждений общего пользования. В обязательства подрядчиков включено озеленение территории в рамках благоустройства.

Участок под строительство спортивного комплекса с гимнастическим залом в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.12.2019 № 879 предоставлен Фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома". Комплекс, после завершения строительства, будет передан в государственную собственность Санкт-Петербурга. Строительство современного Дворца бракосочетания необходимо Московскому району, так как в настоящее время ЗАГС располагается во встроенных помещениях жилого дома. Участок под строительство дворца предложен Комитетом по градостроительству и архитектуре. Выбор связан с удобным расположением участка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, и находящимся рядом Пулковским парком. В Адресную инвестиционную программу на 2020-2021 годы включены средства на проектирование дворца. Заказчик - Комитет по строительству. Вопрос размещения тематического парка рассматривается Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга. – отметили в районной администрации.

В комитете по благоустройству аналогично указали, что земельный участок, предоставленный в аренду Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома, не входит в границы Пулковского парка, включенного в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения.

Комитет по благоустройству не уполномочен запрещать или разрешать вырубку зеленых насаждений на территориях, которые не относятся к ведению Комитета. К полномочиям Комитета по благоустройству отнесено предоставление государственной услуги по определению восстановительной стоимости зеленых насаждений. При рассмотрении предоставленной проектной и исходно-разрешительной документации определена восстановительная стоимость зеленых насаждений. К сносу в границах пятна застройки определено 4235,98 кв. м газона, 21 дерево (ива), 8 кустарников (кизильник), расчистка деревьев порослевого происхождения на площади 15,5 кв. м, к пересадке назначено 5 деревьев. В зоне производства работ по устройству временной подъездной дороги к сносу определено 289 кв. м газона, 1 дерево (тополь), 3 дерева порослевого происхождения. Порубочные билеты Комитет выдал в порядке, предусмотренном Законом "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" и Административным регламентом Комитета по предоставлению государственной услуги по выдаче порубочного билета – отметили в пресс-службе комитета.

Piter.tv продолжит следить за развитием ситуации.

Фото: Piter.tv