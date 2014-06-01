Торговые ряды "Апрашки" предложили переделать под жилье

На мансардном этаже авторы проекты видят три студии по 27-30 кв. метров и квартиру на 57 кв. м.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что в Апраксином дворе могут появиться квартиры: торговый корпус №15 предложили переделать под квартиры. Речь идет о помещении 3-Н здания на Садовой улице, 28-30. Информация об этом появилась на сайте КГИОП.

Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега" выполнила историко-культурную экспертизу проекта. На двух этажах будут размещены шесть квартир. На мансардном этаже авторы проекты видят три студии по 27-30 кв. метров и квартиру на 57 кв. м. Заказчиком работ выступило ООО "Никсем", генеральным директором которого является Вадим Пономарев.

Напомним, что за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года. Она подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом сохранят историческую планировку, а также восстановят элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.

Ранее бывший петербургский полицейский получил условный срок за взятки на Апраксином дворе. Также в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

Фото: Piter.tv

