Компания GloraX возведет бизнес-центр класса А+ в Петроградском районе

Компания GloraX построит бизнес-центр класса А+ в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.
Девелопер намерен вывести на рынок новую линейку проектов – GloraX Business, в рамках которой начнет возводить офисные здания класса А+. Первым проектом этого направления станет БЦ GloraX Business Petrogradsky.
Бизнес-центр общей площадью 31,1 тысяча квадратных метров расположится на Петроградской стороне по адресу: набережная Адмирала Лазарева, участок 11. Речь идет о девятиэтажном здании, фасад которого будет выполнен из стекла. На первом этаже разместится двухсветное лобби, часть помещений будет отведена под ресторан, кафе и другую необходимую инфраструктуру. Для арендаторов будет доступен подземный паркинг. Общая арендуемая площадь здания составит 20,4 тысяч "квадратов", помещения будут реализовываться в аренду корпоративным пользователям.
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Фото: Piter.TV
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