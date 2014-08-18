Компания GloraX возведет бизнес-центр класса А+ в Петроградском районе

Получить разрешение на строительство и выйти на площадку застройщик планирует уже в 2022 году.

Компания GloraX построит бизнес-центр класса А+ в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Девелопер намерен вывести на рынок новую линейку проектов – GloraX Business, в рамках которой начнет возводить офисные здания класса А+. Первым проектом этого направления станет БЦ GloraX Business Petrogradsky.

Бизнес-центр общей площадью 31,1 тысяча квадратных метров расположится на Петроградской стороне по адресу: набережная Адмирала Лазарева, участок 11. Речь идет о девятиэтажном здании, фасад которого будет выполнен из стекла. На первом этаже разместится двухсветное лобби, часть помещений будет отведена под ресторан, кафе и другую необходимую инфраструктуру. Для арендаторов будет доступен подземный паркинг. Общая арендуемая площадь здания составит 20,4 тысяч "квадратов", помещения будут реализовываться в аренду корпоративным пользователям.

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Фото: Piter.TV