На территории бывшего завода "Самсон" завершилось строительство детсада

Результаты проверили представители Госстройнадзора.

Cтроительство двух жилых комплексов на территории бывшего завода "Самсон" в Московском районе Петербурга официально завершено. Одновременно с окончанием строительства был построен и детский сад, рядом с ним в 2022 году будет возводиться и школа. Об этом 16 октября рассказывает пресс-служба правительства Северной столицы.

С целью проверки качества строительства на место прибыл начальник Госстройнадзора Санкт‑Петербурга Владимир Болдырев.

Проверка показала, что застройщик учел пожелания заведующей дошкольного образовательного учреждения к оформлению детских групп. Здесь уже есть оборудование в столовой, в бассейне. Глава надзорного ведомства заключил, что такой результат у компании получился за год.

Детский сад №80 расположен на улице Федора Котанова, 3, корпус 3, строение 1. Открытие дошкольного образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что на бывших территориях завода "Самсон" и предприятия "Лето" в Московском районе построят 13 социальных объектов. Микрорайон застраивается с 2015-го года.

Фото: gov.spb.ru