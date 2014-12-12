В Смольном рассказали о строительстве детских садов и школ на территории бывшего завода "Самсон"

На бывших территориях завода "Самсон" и предприятия "Лето" в Московском районе построят 13 социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко 6-го октября.
С 2015-го года территории активно застраиваются. Там, где когда-то был "Самсон", теперь построены 14 домов, а на землях "Лето" введен в эксплуатацию 31 дом. При этом жителям остро не хватает школ, детских садов, объектов здравоохранения.
Инвестор построит 3 школы для 2700 учеников и 4 детских сада для 800 дошкольников. Объекты должны быть готовы в 2022 и 2023 году. До конца этого года ООО "ИнтерГрупп" сдаст детский сад на территории бывшего завода "Самсон".
За счет бюджета Петербурга появится 3 школы на 2200 учащихся и 2 детских сада на 340 мест. Кроме того, в планах поликлиника на 900 посещений в смену.
По словам Линченко, дефицит объектов социнфраструктуры должен быть минимизирован к 2024-му году.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Московского района собирают подписи на сохранение скульптур быков на историческом месте.
Фото: ВКонтакте / Наш Самсон/Московский район/Метро Звездная
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.