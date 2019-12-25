Жители Московского района собирают подписи на сохранение скульптур быков на историческом месте

Бывшая заводская территория теперь развивается как жилой квартал.

Жители Московского района собирают подписи со сохранение скульптур быков у входа на территорию бывшего завода "Самсон". Накануне под обращением к губернатору свои подписи оставили 83 человека.

Автором обращения выступила депутат МО "Морской" Ольга Галкина. Она считает, что быки должны остаться на своем историческом месте. Ранее сообщалось о том, что объекты хотят перенести на Обводный канал к ЖК "Московский 65".

Важно сохранять исторический контекст территорий и, соответственно, исторические детали места, поэтому важно и нужно сохранить по нынешнему адресу на Московском шоссе, д.13. Иначе, при утрате этих скульптур, территория потеряет последнюю ассоциацию с мясокомбинатом "Самсон". говорится в обращении.

По словам главы Московского района Владимира Ушакова, на территории бывшего завода "Самсон" построят три детских сада, поликлинику, две школы и спортивную площадку. Три жилых дома на 10 тыс. квартир уже возведены.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее