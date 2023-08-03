На территории бывшего завода "Самсон" проведут благоустройство

Инициативу могут реализовать в случае включения её в городской генплан.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) намерен частично благоустроить территорию бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Инициативу могут реализовать в случае включения её в городской генплан. Пока он не утверждён. По задумке КГА, в проект включат строительство поликлиники и спорткомплекса на городской территории.

Часть участка, площадь которого составляет 7,43 га, намерены включить в перечень зелёных насаждений общего пользования. Сейчас территория предприятия огорожена.

Ранее мы сообщили о том, что крылатые гении с Московских ворот отправлены на реставрацию в Петербурге.

Фото: Piter.TV