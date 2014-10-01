Крылатые гении с Московских ворот отправлены на реставрацию в Петербурге

Всего в руках у реставраторов находятся 30 скульптур, 8 акротериев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинице.

Фигуры крылатых гениев с Московских триумфальных ворот проходят реставрацию за счёт бюджетных средств. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.

Всего в руках у реставраторов находятся 30 скульптур, 8 акротериев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинице. Их очистили от грязи и сажистого налёта: сейчас проходит этап удаления слоёв краски, под которой специалисты нашли несколько существенных деформаций.

Представители КГИОП уточнили, что основная часть скульптур состоит из нескольких листов меди, собранных на оловянно-свинцовый припой. Кроме того, в состав входят докомпановки из оловянного сплава. В некоторых местах стыковочный шов разошёлся, появились сквозные щели: они будут восстановлены по авторской технологии.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП признал памятником здание бани Лиговского банно-прачечного комбината.

Фото и видео: пресс-служба КГИОП