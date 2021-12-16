Быки на заводе "Самсон" остаются в городской собственности

Судебные тяжбы тормозили реставрацию.

Суд наконец-то решил, кому принадлежат скульптуры быков около бывшего здания завода "Самсон". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

ООО "Самсон" боролось с городскими властями, однако Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону чиновников. С весны 2021 года за быков отвечает Государственный музей городской скульптуры. Компания считает, что они принадлежат владельцу территории с 1992 года, когда предприятие "Санкт-Петербургский мясокомбинат" было приватизировано.

До 6 апреля 2023 года скульптуры должны быть отреставрированы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани.

Фото: Piter.tv