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Быки на заводе "Самсон" остаются в городской собственности
Сегодня, 15:55
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Быки на заводе "Самсон" остаются в городской собственности

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Судебные тяжбы тормозили реставрацию.

Суд наконец-то решил, кому принадлежат скульптуры быков около бывшего здания завода "Самсон". Об этом сообщил "Петербургский дневник".

ООО "Самсон" боролось с городскими властями, однако Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону чиновников. С весны 2021 года за быков отвечает Государственный музей городской скульптуры. Компания считает, что они принадлежат владельцу территории с 1992 года, когда предприятие "Санкт-Петербургский мясокомбинат" было приватизировано. 

До 6 апреля 2023 года скульптуры должны быть отреставрированы. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани. 

Фото: Piter.tv

Теги: самсон, скульптура быков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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