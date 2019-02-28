На реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани

С Дворцовой пристани убрали фигуры львов, а с Египетского моста сняли сфинксов, их отправили на реставрацию. Их планируют привести в порядок к концу этого года. Об этом 16 сентября рассказали в пресс-службе комитета по культуре.
С Дворцовой пристани увезли медных львов и чугунные постаменты в мастерские. Реставраторы уберут деформации медной поверхности и заделают трещины, которые появились из-за коррозии и утрат красочного покрытия.
Специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили у сфинксов с Египетского моста очаги ржавчины и утрату позолоты. Реставрировать их будут по очереди – вторую пару заберут, когда первые два сфинкса вернутся на место. Все четыре скульптуры планируют отреставрировать к декабрю.
Фото: Piter.tv
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