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На реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани
Сегодня, 20:45
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На реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани

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С Дворцовой пристани увезли медных львов и чугунные постаменты в мастерские.

С Дворцовой пристани убрали фигуры львов, а с Египетского моста сняли сфинксов, их отправили на реставрацию. Их планируют привести в порядок к концу этого года. Об этом 16 сентября рассказали в пресс-службе комитета по культуре. 

С Дворцовой пристани увезли медных львов и чугунные постаменты в мастерские. Реставраторы уберут деформации медной поверхности и заделают трещины, которые появились из-за коррозии и утрат красочного покрытия.

Специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили у сфинксов с Египетского моста очаги ржавчины и утрату позолоты. Реставрировать их будут по очереди – вторую пару заберут, когда первые два сфинкса вернутся на место. Все четыре скульптуры планируют отреставрировать к декабрю.

Фото: Piter.tv
 

Теги: реставрация, скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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