На реставрацию отправили скульптуры львов на Дворцовой пристани

С Дворцовой пристани увезли медных львов и чугунные постаменты в мастерские.

С Дворцовой пристани убрали фигуры львов, а с Египетского моста сняли сфинксов, их отправили на реставрацию. Их планируют привести в порядок к концу этого года. Об этом 16 сентября рассказали в пресс-службе комитета по культуре.

С Дворцовой пристани увезли медных львов и чугунные постаменты в мастерские. Реставраторы уберут деформации медной поверхности и заделают трещины, которые появились из-за коррозии и утрат красочного покрытия.

Специалисты Музея городской скульптуры вместе с реставраторами выявили у сфинксов с Египетского моста очаги ржавчины и утрату позолоты. Реставрировать их будут по очереди – вторую пару заберут, когда первые два сфинкса вернутся на место. Все четыре скульптуры планируют отреставрировать к декабрю.

Фото: Piter.tv

