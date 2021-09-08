Скульптуры быков на Московском шоссе отремонтировали без согласования с КГИОП

Теперь риска утраты элементов скульптуры нет.

Прокуратура Московского района вновь обеспокоена состоянием скульптур быков на Московском шоссе. Как сообщила пресс-служба ведомства, контрольная проверка показала, что сохранность объекта культурного наследия находится под угрозой.

Ранее ведомство уже указывало на то, что объект имеет многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента. Парная скульптура В.И. Демута-Малиновского была передана на содержание Государственного музея городской скульптуры. Ранее в отношении музея выносили представление. Реставрация откладывалась, так как за скульптуру также боролось ООО "Самсон".

Как выяснилось, быков привели в удовлетворительное состояние, облицовку восстановили. Однако ремонт был проведен с нарушениями: его не согласовали с КГИОП, который должен был выдать письменное разрешение на проведение реставрации.

По результатам проведенной проверки руководству музея внесено соответствующее представление, ход и результаты рассмотрения которого находятся на контроле. сообщили в прокуратуре.

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Фото: Piter.tv