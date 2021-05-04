Прокуратура требует принять меры по сохранению скульптуры бронзовых быков на Московском шоссе

Объект имеет многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

В ходе проверки было установлено, что объект культурного наследия федерального значения "Скульптуры быков", расположенный на Московском шоссе, 13, имеет многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента.

Парная скульптура бронзовых быков с 2021 года была передана в пользование СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Руководителю музея внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

В феврале Piter.tv узнал, что СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры", на балансе которого находятся две скульптуры быков, должен до 6 апреля 2023 года отреставрировать данные объекты. При этом, связанная с мясокомбинатом на Московском шоссе фирма ООО "Самсон" борется с музеем городской скульптуры за фигуры быков, из-за чего начало реставрации откладывается.

Фото: Piter.tv