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Прокуратура требует принять меры по сохранению скульптуры бронзовых быков на Московском шоссе
Сегодня, 11:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура требует принять меры по сохранению скульптуры бронзовых быков на Московском шоссе

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Объект имеет многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента.

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

В ходе проверки было установлено, что объект культурного наследия федерального значения "Скульптуры быков", расположенный на Московском шоссе, 13, имеет многочисленные повреждения фасадной поверхности и штукатурки, а также отслоения металлической конструкции опоры у гранитного фундамента.

Парная скульптура  бронзовых быков с 2021 года была передана в пользование СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Руководителю музея внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

В феврале Piter.tv узнал, что СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры", на балансе которого находятся две скульптуры быков, должен до 6 апреля 2023 года отреставрировать данные объекты. При этом, связанная с мясокомбинатом на Московском шоссе фирма ООО "Самсон" борется с музеем городской скульптуры за фигуры быков, из-за чего начало реставрации откладывается. 

Фото: Piter.tv

Теги: московское шоссе, скульптуры быков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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