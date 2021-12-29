Скульптуры быков на Московском шоссе должны отреставрировать до 6 апреля 2023 года

Реставрацией должен заниматься Государственный музей городской скульптуры.

Piter.TV стало известно, когда будут отреставрированы скульптуры быков у входа на территорию бывшего завода "Самсон" (Московское шоссе, 13). Подробностями поделилась пресс-служба КГИОП.

СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры", на балансе которого находятся две скульптуры быков, должен до 6 апреля 2023 года отреставрировать данные объекты.

Еще в июне 2021 года КГИОП по заявлению музея выдал задание на разработку проектной документации на выполнение работ по реставрации объекта. Однако до настоящего времени указанная документация на рассмотрение в КГИОП не поступала.

Что касается местоположения скульптур быков после реставрации, то в КГИОП отметили, что данный вопрос может быть рассмотрен при наличии достаточных оснований и выводов по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее