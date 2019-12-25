Эксперты: самую бюджетную дачу в Ленобласти можно купить за 150 тыс. рублей

Эксперты заявляют, что спрос на загородную недвижимость Ленобласти вырос

В понедельник, 16 августа, эксперты журнала "Загородное обозрение Салон загородной недвижимости" поделились с Piter.tv данными, согласно которым за июль текущего года интерес покупателей к объектам загородной недвижимости в Ленинградской области вырос на 5.56% относительно июня. Отмечается, что аналогичный рост был зафиксирован и в прошлом году.

За семь месяцев 2021 года интерес к покупке дач в Ленобласти вырос на 9% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Пик спроса пришелся на май. Эксперты заявляют, что в 47 регионе на данный момент экспонируют 10,2 тыс. частных домов. Самый бюджетный вариант оценён в 150 тыс. рублей. Всего в регионе три таких объекта. При этом два из трех располагаются в Киришском районе, один – в Лодейнопольском.

Самый дорогой дом оценили в 750 млн рублей, общая площадь которого почти 1,7 тыс. "квадратов", а площадь участка составляет почти 7 га.

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