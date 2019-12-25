В России перестало дорожать вторичное жилье

Активность покупателей снизилась после резкого повышения цен.

Во всех крупных российских городах средняя стоимость вторичной недвижимости перестала расти. Исключением является Краснодар. Так, после резкого повышения цен на жилье в 2020 году активность потенциальных покупателей снизилась, то есть многие от покупки решили отказаться. Об этом пишет "Коммерсант"..

В 16 крупнейших городах России стоимость квадратного метра в августе составила 91,2 тыс. рублей. Таким образом стоимость выросла на 0,91%, если сравнивать с июлем этого года. А вот по равнению с аналогичным периодом в 2020 году рост составил 16%.

Аналитики ЦИАН назвали ситуацию стагнацией, в "Авито. Недвижимость" оценивают цену квадратного метра в 92,3 тысячи рублей.

При этом в Краснодаре жилье за месяц подорожало на 3,7%, до 80,9 тыс. рублей за "квадрат". Как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, после того, как жилье подорожало в Сочи, многие предпочли переехать в города Краснодарского края.

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Фото: pixabay