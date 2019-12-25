Рабочая группа по мониторингу средней стоимости «борщевого набора» появится в администрации Ленобласти в ближайшее время.

В ближайшие две недели будут подведены первые итоги предпринятых мер по снижению цен на основные сезонные продукты - свеклу, морковь, лук, картофель, капусту, помидоры и огурцы. Контроль за так называемым "борщевым набором" возьмут на себя федеральные органы власти вместе с созданными в регионах рабочими группами. О столь близком результате популистской операции по снижению цен сообщает правительство Ленобласти, для которого борщевик и борщевой набор стали одними из важнейших задач.

О каких именно мерах идет речь, представители инициативных групп не распространяются, упоминая лишь о соглашениях между торговыми сетями и производителями о снижении наценки и предлагая для снижения стоимости вдвое увеличить количество сельхозярмарок. Ответ на вопрос, каким образом будет достигнуто обещанное снижение цен на овощи, дает Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти: результаты его наблюдений показывают значительное влияние сезонного фактора на колебание стоимости плодоовощной продукции. Каждый год она увеличивается в первой половине года и снижается к концу июля и в августе, после сбора нового урожая.

Таким образом, средняя цена "борщевого набора" действительно скоро снизится, но не благодаря действиям партии "Единая Россия", а исключительно в силу сезонной специфики сельскохозяйственной отрасли.

В преддверии осенних выборов представители российской власти все чаще начинают прибегать к популистским заявлениям для поднятия рейтингов провластных партий. Выборы депутатов ЗАКСа Ленобласти назначили на 19 сентября, 17 и 18 сентября состоится бесконтактное голосование на дому - как раз после сезонного снижения цен на овощную продукцию.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.