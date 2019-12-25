Петербургские школьники больше других российских учеников переживают перед началом учебного года

В то же время родители школьников переживают меньше, чем их дети.

В понедельник, 16 августа, онлайн-школа "Фоксфорд" поделилась с Piter.tv данными исследования, насколько российские дети готовы к началу учебного года.

Согласно опросу, большая часть респондентов-школьников (65%) испытывают стресс перед первым днем школы. В Петербурге этот показатель достиг 68%. Наибольший стресс испытывают ученики младших классов: ребята 6-9 лет (78%), 10-13 лет (70%), 14-15 лет (66%), 16-17 лет (60%).

Родители младшеклассников переживают не меньше детей: 79% взрослых респондентов в России и 71% родителей в Петербурге признались, что нервничают перед началом учебного года. Волнение возникает, как правило, из-за страха, что ребенок тяжело войдет в школьный режим после летних каникул. Школьники, в свою очередь, заявили, что им несложно входить в график. Только 16% опрошенных отметили, что им трудно жить по расписанию и то, 30% из них – дети от 6 до 9 лет.

Ученики младших и средних классов чаще боятся, что забыли выученную информацию за лето, а старшеклассники боятся экзаменов. Уровень стресса из-за экзаменов довольно высокий: у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года. Говоря о подготовке к школе после каникул в целом, больше всего учащимся хотелось бы вспомнить, чему их учили на уроках математики, английского и русского языка. Меньше всего дети переживают за литературу, обществознание и биологию.

Ранее мы писали, что для петербуржцев запустили горячую линию по вопросам качества школьных товаров.

Фото: Piter.tv