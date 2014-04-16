Для петербуржцев запустили горячую линию по вопросам качества школьных товаров

К специалистам можно обратиться с 16 по 27 августа.

В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Петербургу запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. Горожане могут обратиться к специалистам с 16 по 27 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, петербуржцам помогут разобраться с тем, как правильно выбрать школьную форму, проверить документы, подтверждающие безопасность товара и правильность его маркировки. Также специалисты расскажут, как вернуть школьные принадлежности, игрушки и детские игры.

Позвонить на горячую линию можно по будням с 9 утра до 12:00 и с 13:00 до 17 часов.

Ранее петербуржцам рассказали, как избежать отравления грибами.

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