  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Для петербуржцев запустили горячую линию по вопросам качества школьных товаров
Сегодня, 9:46
74
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Для петербуржцев запустили горячую линию по вопросам качества школьных товаров

0 0

К специалистам можно обратиться с 16 по 27 августа.

В преддверии нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Петербургу запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. Горожане могут обратиться к специалистам с 16 по 27 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, петербуржцам помогут разобраться с тем, как правильно выбрать школьную форму, проверить документы, подтверждающие безопасность товара и правильность его маркировки. Также специалисты расскажут, как вернуть школьные принадлежности, игрушки и детские игры.

Позвонить на горячую линию можно по будням с 9 утра до 12:00 и с 13:00 до 17 часов.

Ранее петербуржцам рассказали, как избежать отравления грибами.

Фото: pexels.com

Теги: горячая линия, роспотребнадзор, школа
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии