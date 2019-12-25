Петербуржцам рассказали, как избежать отравления грибами

Специалисты порекомендовали собирать только хорошо знакомые грибы.

В Петербурге и Ленобласти начался традиционный сезон сбора грибов. В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравится этим сезонным лакомством.

Специалисты порекомендовали собирать только хорошо знакомые грибы. Лучше брать грибы, которые растут подальше от дорог. Все собранное в этот же день нужно перебрать, ещё раз внимательно осмотреть. Все червивые, дряблые шляпки лучше выбросить.

Готовить грибы также лучше в сам день сбора, потому что они очень быстро портятся. Также, чтобы снизить риск отравления, Роспотребнадзор не советует собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку в них грибы также быстро портятся.

Есть грибы противопоказано детям моложе 14 лет, беременным и кормящим женщинам

Ранее биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.

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