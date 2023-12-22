Кристин Уормут рассказала о расходах Пентагона в сфере обороны.

Американские Вооруженные силы, размещенные на территории европейского региона, начнут испытывать трудности в том случае, если Конгресс США не согласует дальнейшее выделение дополнительного финансирования в поддержку армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках слушаний в местном комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса сделала министр армии (Сухопутных войск) Кристин Уормут.

Так что, если этот законопроект не будет одобрен, у нас фактически не останется денег к концу мая для переброски подразделений, которые сейчас находятся в Европе и выполняют миссию по обеспечению безопасности. Кристин Уормут, сотрудница Пентагона

Чиновница пояснила законодателям, что у Пентагона не будет больше денежных средств на транспортировку, перемещение войск и пополнение боевых подразделений.Власти США также не смогут обеспечить свое участие в маневрах в Европе, которые должны состояться в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Кристин Уормут полагает, что Министерство обороны США планировало использовать запрошенные у политиков средства на восполнение американских запасов вооружений взамен поставленных ВСУ, а также инвестировать в наращивание собственного производства снарядов.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now