Пентагон: сухопутные войска США планируют развернуть гиперзвуковое оружие в 2023 году

Кристин Уормут рассказала о планах по испытанию ракет большой дальности.

Американские сухопутные войска рассчитывают развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания такого оружия. Соответствующее заявление в рамках слушаний в местном комитете по делам Вооруженных сил США в Палате представителей Конгресса сделала министр армии Кристин Уормут. Она пояснила, что в настоящее время Пентагон намечает новые сроки, в которые будут протестировано оружие. Эксперт уверена в том , что гиперзвуковые ракеты большой дальности появятся в руках солдат страны в текущем финансовом году.

У нас с этим все будет нормально. И я также хочу подчеркнуть, что батарея с совместной базы "Льюис - Маккорд" которой предстоит в конечном счете развернуть эту систему. Считаю, что мы все еще выдержим график. Кристин Уормут, министр США

Напомним, что Кристин Уормут не является членом президентского кабинета Белого дома. Лицо, занимающее должность министра армии США, является гражданским координатором развития сухопутных войск. Оно подчиняется напрямую шефу Пентагона.

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Фото и видео: YouTube / U.S. House Armed Services Committee

