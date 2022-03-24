Путин поддержал идею выделить 120 млрд на строительство дорог

Глава РФ прислушался к мнению кабинета министров о необходимости ремонта автодорог в регионах.

Путин поддержал предложение дополнительно направить не менее 120 млрд рублей на строительство и ремонт региональных дорог. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном заседании.

Предлагаю поддержать предложение правительства выделить в текущем году средства…Сумма сегодня называлась - не менее 120 млрд рублей. Предлагаю исходить из этого объема. Владимир Путин, президент РФ

Чиновник указал кабинету министров РФ на необходимость поддержать экономические отрасли, которые столкнулись с экспортными ограничениями из-за западных санкций. В качестве примера политик привел металлургов. Путин видит необходимость оперативно разворачивать инфраструктурные планы и запускать новые строительные проекты для стимулирования внутреннего спроса на собственную продукцию, в том числе, и в металлургической промышленности.

Минпромторг не отмечает ажиотажа на рынке одежды и обуви.

Фото и видео: Правительство России