В Исаакиевском соборе планируют отреставрировать живопись придела Святого Александра Невского за 36,7 млн рублей

Реставраторы должны справиться с заданием до декабря 2023 года.

Исаакиевский собор находится в поиске подрядчика для реставрации четырех росписей в люнетах придела Святого Александра Невского. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, обедитель конкурса может рассчитывать на начальную цену контракта в 36,7 млн рублей.

Масяная живопись описывает 4 сюжета из жития Святого. Каждая роспись имеет площадь 11,3 кв. м. Исполнителю предстоит устранить загрязнения поверхностей и помутнение лака, а также восстановить слои краски. Сдать работу реставраторы должны не позднее 5 декабря 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 14 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что кинотеатр "Аврора" приобрёл диваны и кресла для зрителей за 13,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV