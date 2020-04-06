Кинотеатр "Аврора" приобрёл диваны и кресла для зрителей за 13,6 млн рублей

Закупка производится у единственного поставщика.

ГАУК Кинотеатр "Аврора" проводит закупку кресел и диванов для зрителей у единственного поставщика. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, цена контракта на поставку составила 13,6 млн рублей.

Название компании-подрядчика, с которой у кинотеатра уже есть договорённости, не раскрыта в документации. Всего учреждение приобретёт 385 одноместных и 25 двухместных кресел с подстаканниками и трикотажной обивкой.



Поставки будут произведены в срок до 4 октября 2022 года.

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Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)