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Ребенок травмировался в реабилитационном центре для детей с инвалидностью
Сегодня, 14:09
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Ребенок травмировался в реабилитационном центре для детей с инвалидностью

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Теперь он находится в реанимации.

Следственный отдел по Приозерску СК по Ленобласти начал доследственную проверку после инцидента с ребенком 2014-го года рождения. Ребенок пострадал в реабилитационном центре для детей инвалидов.

По информации ведомства, ребенок, находясь 3 октября в специальном кресле для детей с инвалидностью в игровой комнате, сполз с него. В результате шея мальчика оказалась сдавлена воротником специального жилета. Ребенка экстренно поместили в реанимацию.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию. 

Фото: СК РФ по ЛО

Теги: реабилитационный центр, реанимация, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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