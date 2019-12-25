Ребенок травмировался в реабилитационном центре для детей с инвалидностью

Теперь он находится в реанимации.

Следственный отдел по Приозерску СК по Ленобласти начал доследственную проверку после инцидента с ребенком 2014-го года рождения. Ребенок пострадал в реабилитационном центре для детей инвалидов.

По информации ведомства, ребенок, находясь 3 октября в специальном кресле для детей с инвалидностью в игровой комнате, сполз с него. В результате шея мальчика оказалась сдавлена воротником специального жилета. Ребенка экстренно поместили в реанимацию.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию.

Фото: СК РФ по ЛО