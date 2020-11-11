В Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию

Он с другом нашел канистру с горючим.

В поселке городского типа Большая Ижора (Ленобласть) шестиклассник попал в ожоговую реанимацию из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестиклассник был госпитализирован в ожоговую реанимацию с многочисленными термическими ожогами тела II-III степени, шоком II степени.

Мальчик со своим одноклассником решили перелить жидкость из металлической канистры, которую нашли в СНТ "Дубочки". В результате неосторожного обращения с огнем, банка загорелась, и часть горюче-смазочных материалов попала на одежду школьника. Приятель сорвал с пострадавшего горящую куртку и отвёл домой. Проводится проверка.

Ранее на улице Зины Портновой четырехлетний мальчик выпил кипяток и попал в больницу.

Фото: Piter.tv