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В Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию
Сегодня, 10:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти шестиклассник попал в ожоговую реанимацию

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Он с другом нашел канистру с горючим.

В поселке городского типа Большая Ижора (Ленобласть) шестиклассник попал в ожоговую реанимацию из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестиклассник был госпитализирован в ожоговую реанимацию с многочисленными термическими ожогами тела II-III степени, шоком II степени.

Мальчик со своим одноклассником решили перелить жидкость из металлической канистры, которую нашли в СНТ "Дубочки". В результате неосторожного обращения с огнем, банка загорелась, и часть горюче-смазочных материалов попала на одежду школьника. Приятель сорвал с пострадавшего горящую куртку и отвёл домой. Проводится проверка.

Ранее на улице Зины Портновой четырехлетний мальчик выпил кипяток и попал в больницу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, реанимация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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