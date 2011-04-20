На улице Зины Портновой четырехлетний мальчик выпил кипяток и попал в больницу

У ребенка диагностировали серьезные ожоги. Он находится в тяжелом состоянии.

В петербургскую больницу доставили четырехлетнего мальчика с ожогами рта и глотки. Малыш выпил кипяток из чайника. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики пока прогнозов не дают.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Известно, что в момент трагедии родители отвлеклись и не заметили, как мальчик выпил горячую воду.

Малыш растет в полной и благополучной семье. Никто из ее членов не состоит на учете.

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Фото: Piter.tv