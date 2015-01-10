  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском проспекте ученик третьего класса попал под машину
Сегодня, 10:23
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Московском проспекте ученик третьего класса попал под машину

0 0

У ребенка диагностировали разрыв печени и ушиб желчного пузыря.

В Петербурге автомобиль Nissan X-Trail сбил школьника. Авария произошла на Московском проспекте около дома № 87. 

По информации Piter.tv, 9-летний ребенок попал в больницу. У него диагностировали разрыв печени и ушиб желчного пузыря. Сейчас пациент  находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что водитель с начала года пять раз нарушал ПДД, он любитель кататься на высокой скорости. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос  о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в  Ленинградской области маршрутка упала в кусты, водитель погиб.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, московский проспект, пострадал мальчик, сбила машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии