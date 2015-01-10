На Московском проспекте ученик третьего класса попал под машину

В Петербурге автомобиль Nissan X-Trail сбил школьника. Авария произошла на Московском проспекте около дома № 87.
По информации Piter.tv, 9-летний ребенок попал в больницу. У него диагностировали разрыв печени и ушиб желчного пузыря. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.
Известно, что водитель с начала года пять раз нарушал ПДД, он любитель кататься на высокой скорости.
На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Ленинградской области маршрутка упала в кусты, водитель погиб.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все