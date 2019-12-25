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В Ленинградской области маршрутка упала в кусты, водитель погиб
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В Ленинградской области маршрутка упала в кусты, водитель погиб

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Во время ДТП пострадали два пассажира.

В Ленобласти в ночь на субботу, 1 октября, маршрутка № 655 угодила в кювет. Несчастье произошло около Торосово. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Транспортное средство завалилось в кусты. Обстоятельства случившегося уточняются. 

В результате случившегося погиб водитель. По предварительным данным, у него мог случиться инсульт. Еще двое пассажиров попали в больницу.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге разбился лазурный автобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: ленобласть, маршрутка угодила в кювет, погиб водитель, пострадали два пассажира, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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