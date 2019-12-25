В Ленинградской области маршрутка упала в кусты, водитель погиб

В Ленобласти в ночь на субботу, 1 октября, маршрутка № 655 угодила в кювет. Несчастье произошло около Торосово. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".
Транспортное средство завалилось в кусты. Обстоятельства случившегося уточняются.
В результате случившегося погиб водитель. По предварительным данным, у него мог случиться инсульт. Еще двое пассажиров попали в больницу.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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