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В Петербурге разбился лазурный автобус
Сегодня, 20:53
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В Петербурге разбился лазурный автобус

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Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 30 сентября, на бульваре Новаторов автобус влетел в припаркованную "Тойоту". Машина вылетела на газон от удара, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

В момент аварии в машине никого не было. В автобусе никто не пострадал. 

Ранее в петербургском магазине спорттоваров задержали вора. По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Валерьевич

Теги: авария, бульвар новаторов, лазурный автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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