В Петербурге разбился лазурный автобус

Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 30 сентября, на бульваре Новаторов автобус влетел в припаркованную "Тойоту". Машина вылетела на газон от удара, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

В момент аварии в машине никого не было. В автобусе никто не пострадал.

Ранее в петербургском магазине спорттоваров задержали вора. По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Валерьевич