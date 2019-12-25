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В петербургском магазине спорттоваров задержали вора
Сегодня, 19:30
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В петербургском магазине спорттоваров задержали вора

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По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия.

В ночь на пятницу в магазине спортивных товаров в Приморском районе сработала сигнализация. Росгвардейцы приехали на вызов и нашли вора. Об этом рассказали в пресс-службе УВО по Петербургу и области.

По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия. Затем он отогнул рольставни и проник в магазин. Вора заметила охрана и вызвала ОВО. Мужчину доставили в 35-й отдел. 

Ранее 3 октября в Петербурге включат регулярное отопление. В городе окончательно установилась прохладная погода.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вор, магазин, спортивные товары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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