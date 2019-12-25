В петербургском магазине спорттоваров задержали вора

По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия.

В ночь на пятницу в магазине спортивных товаров в Приморском районе сработала сигнализация. Росгвардейцы приехали на вызов и нашли вора. Об этом рассказали в пресс-службе УВО по Петербургу и области.

По предварительным данным, мужчина спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия. Затем он отогнул рольставни и проник в магазин. Вора заметила охрана и вызвала ОВО. Мужчину доставили в 35-й отдел.

Ранее 3 октября в Петербурге включат регулярное отопление. В городе окончательно установилась прохладная погода.

Фото: Piter.tv

