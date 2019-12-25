3 октября в Петербурге включат регулярное отопление

В городе окончательно установилась прохладная погода.

Отопительный сезон в Петербурге стартует уже с начала следующей недели. Как сообщает пресс-служба Смольного, 3 октября регулярное протапливание появится во всех квартирах.

На данный момент в Северной столице уже установилась достаточно холодная погода для того, чтобы петербуржцам потребовались работающие батареи. Об этом позаботятся теплоснабжающие организации, которые сделали достаточные запасы топлива и протестировали работу инженерных сетей.

Напомним, что с начала сентября в городе действует лишь периодическое протапливание. Оно касается социальных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что "Теплосеть Петербурга" полностью подготовила ЦТП города к отопительному сезону.

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