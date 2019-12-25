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3 октября в Петербурге включат регулярное отопление
Сегодня, 16:48
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3 октября в Петербурге включат регулярное отопление

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В городе окончательно установилась прохладная погода.

Отопительный сезон в Петербурге стартует уже с начала следующей недели. Как сообщает пресс-служба Смольного, 3 октября  регулярное протапливание появится во всех квартирах.

На данный момент в Северной столице уже установилась достаточно холодная погода для того, чтобы петербуржцам потребовались работающие батареи. Об этом позаботятся теплоснабжающие организации, которые сделали достаточные запасы топлива и протестировали работу инженерных сетей. 

Напомним, что с начала сентября в городе действует лишь периодическое протапливание. Оно касается социальных объектов. 

Ранее мы сообщили о том, что "Теплосеть Петербурга" полностью подготовила ЦТП города к отопительному сезону.

Фото: Pxhere

Теги: отопление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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