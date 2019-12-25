В Петербурге 8 сентября начинается периодическое протапливание

В многоквартирных домах также было предложено приступить к периодическому протапливанию с 8 сентября, при условии, что собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания.

Сегодня, 8 сентября, с 15:00 в Санкт Петербурге начинается периодическое протапливание. Соответствующее распоряжение подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

В период периодического протапливания осуществляется постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления. В первоочередном порядке подачу тепловой энергии начнут в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социальной защиты.

В многоквартирных домах также было предложено приступить к периодическому протапливанию с 8 сентября, при условии, что собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания.

Для включения постоянного отопления, по действующим нормативам, нужно, чтобы на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не поднималась выше +8 градусов.

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