В Петербурге отопительный сезон может начаться в конце сентября

В прошлом году периодическое протапливание началось еще 13 сентября, а в домах дали тепло 20 сентября.

В конце сентября в Петербурге может начаться отопительный сезон. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание начнется только в конце месяца.

По данным действующих нормативов, для начала отопительного сезона нужно, чтобы на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не поднималась выше +8 градусов. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, температура первой пятидневки сентября составила +9,1 градуса, то есть примерно на градус выше положенного.

Во второй декаде, говорят синоптики, среднесуточная температура воздуха в городе поднимется, а похолодание придёт в Петербург лишь после 20 сентября. При этом в последние дни месяца станет еще холоднее возможны заморозки. Предполагается, что к этому времени отопление уже включат.

В комитет по энергетике дату начало отопительного сезона не называют. Они заявляют, что все дома готовы к пуску горячей воды. Специалисты ежедневно отслеживают температурные показатели.

В прошлом году периодическое протапливание началось еще 13 сентября, а в домах дали тепло 20 сентября, что раньше запланированных сроков. В позапрошлом году отопление включили гораздо позже — 15 октября.

Ранее отопительный сезон в Сосновом Бору откроют 26 сентября. Первоначально батареи включат для соцобъектов.

Фото: phxere

