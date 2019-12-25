"Теплосеть Петербурга" полностью подготовила ЦТП города к отопительному сезону

Объекты обслуживают более 2,5 млн жителей города и области.

Все центральные тепловые пункты "Теплосети Петербурга" на 100% готовы к работе в грядущий отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На данный момент теплоэнергетики убедились в рабочем состоянии 87-ми центральных тепловых пунктов, 5-ти насосно-перекачивающих станций и 3-х насосных станций смешения. Эти объекты обслуживают более 2,5 млн жителей Северной столицы и Ленобласти.

Была проведена работа по обследованию тепловых пунктов и станций, а также проведён текущий и капитальный ремонт оборудования и линий электроснабжения. Также в рамках планового ремонта ЦТП на Звездной улице и улице Маршала Захарова установили новые вентилируемые фасады.

Ранее мы сообщили о том, что отопительный сезон в Сосновом Бору откроют 26 сентября.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"