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"Теплосеть Петербурга" полностью подготовила ЦТП города к отопительному сезону
Сегодня, 13:57
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"Теплосеть Петербурга" полностью подготовила ЦТП города к отопительному сезону

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Объекты обслуживают более 2,5 млн жителей города и области.

Все центральные тепловые пункты "Теплосети Петербурга" на 100% готовы к работе в грядущий отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На данный момент теплоэнергетики убедились в рабочем состоянии 87-ми центральных тепловых пунктов, 5-ти насосно-перекачивающих станций и 3-х насосных станций смешения. Эти объекты обслуживают более 2,5 млн жителей Северной столицы и Ленобласти.

Была проведена работа по обследованию тепловых пунктов и станций, а также проведён текущий и капитальный ремонт оборудования и линий электроснабжения. Также в рамках планового ремонта ЦТП на Звездной улице и улице Маршала Захарова установили новые вентилируемые фасады. 

Ранее мы сообщили о том, что отопительный сезон в Сосновом Бору откроют 26 сентября.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: инженерные коммуникации, отопительный сезон, санкт-петербург, теплосеть петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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