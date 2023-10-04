На Гатчинском шоссе произошло ДТП со смертельным наездом на пешехода

Проводится проверка по факту аварии со смертельным наездом на пешехода в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
У дома 17 по Гатчинскому шоссе 7 сентября 59-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ 210540", вне зоны пешеходного перехода наехала на своего ровесника-пешехода, после чего он попал под движущуюся в попутном направлении машину Chevrolet NIVA под управлением 64-летней водительницы.
Пострадавший скончался на месте ДТП. Детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Тихвине ребенок на самокате врезался в дерево и попал в больницу.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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