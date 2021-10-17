  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии в Гатчинском районе погиб подросток
Сегодня, 19:36
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии в Гатчинском районе погиб подросток

0 0

44-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, выехала на полосу встречного движения и сбила 13-летнего мальчика.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе, в котором погиб подросток. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 25 июня на автодороге "Никольское — Воскресенское" в деревне Погост 44-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, выехала на полосу встречного движения и сбила 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, после чего съехала в кювет. Водительница отметила, что пыталась избежать аварии с детьми, которые шли вдоль дороги.

В результате наезда подросток скончался на месте ДТП. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп в гатчинском районе, иномарка сбила подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии