В аварии в Гатчинском районе погиб подросток

44-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, выехала на полосу встречного движения и сбила 13-летнего мальчика.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе, в котором погиб подросток. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 25 июня на автодороге "Никольское — Воскресенское" в деревне Погост 44-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, выехала на полосу встречного движения и сбила 13-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть, после чего съехала в кювет. Водительница отметила, что пыталась избежать аварии с детьми, которые шли вдоль дороги.

В результате наезда подросток скончался на месте ДТП. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти