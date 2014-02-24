Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход

Малыш пострадал, когда выбежал из парадной.

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал трехлетний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 24 июня, на улице Партизана Германа 37-летний водитель "Мицубиси Лансер" двигался по дворовому проезду в сторону проспекта Ветеранов. Он сбил трехлетнего малыша, который выбежал из парадной. Мальчик находился в сопровождении родителей.

В результате ДТП ребенок госпитализирован. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

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Фото: Piter.tv