В ДТП в Приозерском районе погиб велосипедист

Мужчина скончался на месте случившегося. Виновница аварии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Накануне, 24 июня, в Приозерском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Инцидент произошел на 78 километре автодороги "Комсомольское — Приозерск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля "Ауди" находилась 21-летняя девушка. По дороге в Приозерск автоледи сбила на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Иномарка совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 40-летний велосипедист погиб от полученных травм. Мужчина скончался на месте случившегося. Виновница аварии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего.

Фото: Pxhere