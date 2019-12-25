В ДТП в Приозерском районе погиб велосипедист

Накануне, 24 июня, в Приозерском районе произошло ДТП, в котором погиб велосипедист. Инцидент произошел на 78 километре автодороги "Комсомольское — Приозерск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
За рулем автомобиля "Ауди" находилась 21-летняя девушка. По дороге в Приозерск автоледи сбила на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Иномарка совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП 40-летний велосипедист погиб от полученных травм. Мужчина скончался на месте случившегося. Виновница аварии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
Правоохранители проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.
Ранее мы писали, что в Ленобласти микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего.
Фото: Pxhere
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