В Ленобласти микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего

Рабочий осуществлял пеший обход участка дороги, на котором велась стройка.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Павлово — МГА — Любань — Оредеж". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 июня на 185-м километре автодороги "Павлово — МГА — Любань — Оредеж" 23-летний водитель микроавтобуса "Газель", ехавший в сторону Луги, сбил 43-летнего рабочего. Он осуществлял пеший обход участка дороги, на котором велась стройка.

В результате аварии рабочий скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе водитель автомобиля Honda сбил насмерть пожилую женщину.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти