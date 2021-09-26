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В Ленобласти микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего
Сегодня, 21:12
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В Ленобласти микроавтобус сбил насмерть дорожного рабочего

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Рабочий осуществлял пеший обход участка дороги, на котором велась стройка.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Павлово — МГА — Любань — Оредеж". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 июня на 185-м километре автодороги "Павлово — МГА — Любань — Оредеж" 23-летний водитель микроавтобуса "Газель", ехавший в сторону Луги, сбил 43-летнего рабочего. Он осуществлял пеший обход участка дороги, на котором велась стройка. 

В результате аварии рабочий скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе водитель автомобиля Honda сбил насмерть пожилую женщину.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп под лугой, сбили рабочего
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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