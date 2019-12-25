"Хендай Солярис" сбил рабочего на КАД

Пострадавший погиб в больнице от полученных травм. По факту аварии проводится доследственная проверка.

В субботу, 25 сентября, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом Piter.tv сообщили в Главке.

Около 10:20 утра на внешнем кольце КАД легковой автомобиль "Хендай Солярис" совершил наезд на дорожного рабочего. Потеряв управление над машиной, водитель врезался в стоящий рядом автомобиль "Киа".

В результате ДТП пострадал 48-летний рабочий КАД. Он скончался в больнице от полученных травм.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая попала в аварию на 2-й Березовой аллее.

Фото: Piter.tv